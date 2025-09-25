Uran-Nachfrage explodiert - IsoEnergy will Marktführer der neuen Ära sein! Strategisch perfekt positioniert für den Uran-Superzyklus

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist mal wieder soweit. In einem ausführlichen Gespräch, produziert und verteilt von Swiss Resource Capital AG, gibt Phil Williams, CEO von IsoEnergy (WKN: A412Q0) , einen aktuellen Überblick über die Entwicklungen in der Uranbranche nach der jüngsten World Nuclear Association (WNA)-Konferenz in London sowie ein detailliertes Update zur Strategie und den Projekten von IsoEnergy.

Dieser Artikel fasst die wichtigsten Aussagen zusammen, ordnet sie ein und erklärt, warum IsoEnergy aus Sicht des Managements ideal positioniert ist, um von der kommenden Nachfragewelle im Uranmarkt zu profitieren.

Das Fazit von Phil Williams, CEO von IsoEnergy

Der Markt für Uran tritt in eine neue Phase ein - und IsoEnergy will einer der größten Profiteure werden.

Die WNA-Konferenz selbst zeigte eindrucksvoll den Wandel. Rekordteilnehmer, erstmals sogar Microsoft als Mitglied, und ein neuer Versorgungs- und Nachfragebericht mit Sprengkraft: Bis 2040 soll der jährliche Uranbedarf von heute rund 174 auf fast 389 Millionen Pfund steigen - mehr als eine Verdoppelung. Über die Hälfte dieser künftigen Nachfrage ist laut WNA noch gar nicht vertraglich gedeckt. Es müssen also erst neue Minen entdeckt, genehmigt und gebaut werden, um die Lücke zu schließen - ein klarer Rückenwind für Explorations- und Entwicklungsfirmen wie IsoEnergy (WKN: A412Q0) .

Obwohl diese Zahlen längst bekannt sind, bleiben Versorger (Utilities) beim Vertragsabschluss konservativ. Williams erklärt: Viele Käufer warten ab, handeln außerbörslich oder haben kurzfristig keine Gegenparteien, weil die meisten Produzenten bereits langfristig gebunden sind. Er erwartet, dass die neue WNA-Studie und der wachsende Druck in den kommenden Monaten eine Welle an Vertragsabschlüssen lostreten werden.

IsoEnergy (WKN: A412Q0) setzt dabei auf einen Portfolioansatz für verschiedene Zeithorizonte:

Kurzfristig sollen alte US-Minen wie Tony M, Daneros oder Rim reaktiviert werden, um rasch heimische Produktionskapazität aufzubauen - flankiert von Toll-Milling-Abkommen wie bei White Mesa.

Mittel- bis langfristig fokussiert man auf hochwertige Projekte im kanadischen Athabasca-Becken wie Hurricane - mit 34% U3O8 die wohl hochgradigste veröffentlichte 43-101-Ressource weltweit - sowie auf Joint Ventures wie Nova mit Purepoint. Letzteres brachte bereits erste Spitzenbohrungen von 5,4% U3O8 und wurde durch eine frische Kapitalrunde von Purepoint abgesichert.

Hinzu kommt mit Coles Hill ein potenziell strategisches US-Asset, das in der Lage wäre, einen signifikanten Teil des nationalen Uranbedarfs zu decken - genau zum richtigen Zeitpunkt, da Energiesicherheit und inländische Brennstoffketten in Washington oben auf der Agenda stehen.

IsoEnergy baut aktiv Kontakte zu Behörden und politischen Entscheidungsträgern auf, um Genehmigungen und Fördermöglichkeiten optimal zu nutzen.

Small Modular Reactors (SMRs) = DIE Zukunft der emissionsfreien Stromproduktion

Ein weiterer Nachfragetreiber: Small Modular Reactors (SMRs). Sie benötigen vorab große Mengen Brennstoff für viele Jahre. Diese "Blockkäufe" könnten die Nachfragekurve in Sprüngen nach oben verschieben und Produzenten wie IsoEnergy zusätzliche Chancen eröffnen.

Das Management bleibt dabei diszipliniert: Produktionsstart erst, wenn Marktpreise und Verträge maximale Erträge versprechen. Williams nennt einen Zeitplan von rund 18 Monaten für die stufenweise Aktivierung der US-Assets - schnell genug, um eine Marktöffnung zu nutzen, aber vorsichtig genug, um nicht auf Halde zu produzieren.

Fazit für Investoren

IsoEnergy (WKN: A412Q0) verbindet kurzfristig aktivierbare Produktion mit erstklassigen, hochgradigen Langfristprojekten. In einem Markt, der bis 2040 doppelt so viel Uran braucht wie heute und in dem über die Hälfte des Bedarfs noch ungesichert ist, bietet das Unternehmen einen seltenen Hebel. Strategische US-Assets, hochgradige kanadische Lagerstätten, solide Partner und ein Management mit klarer Roadmap machen IsoEnergy zu einem der spannendsten Uran-Plays der nächsten Jahre.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG



Quellen:

https://www.youtube.com/watch?v=fxlHYdDFUgU&feature=youtu.be und https://www.isoenergy.ca/

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Enthaltene Werte: CA13321L1085,US9168961038,189388994,CA91702V1013,CA46500E8678