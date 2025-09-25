The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2025
ISIN Name
XS2235973943 CFAMC IV 20/UND. MTN
CH0569237701 AFRICA FIN. 20/25 MTN
DE000DK0XYN7 DEKA NK FESTZINS 20/25
DK0064307839 ORSTED A/S -ANR-
CH1131931276 KANT.WINTERH 21/25
DE000A3L40W1 RL NM ISSU. 24/25 ZO
XS2708721233 SUN.CH.HLDGS 23/25 REGS
US91282CJB81 USA 23/25
US031162DN74 AMGEN 23/26
XS1497606365 TELECOM ITALIA 16/25 MTN
US565849AR71 MARATHON OIL 24/34
DE000A4EEA59 BARRACUDA 25/35 MTN
DE000A4EEA34 CHNO SCSP 25/35 MTN
DE000A4EEA18 SOLEX SCSP 25/35 MTN
DE000HEL0FS3 LB.HESS.THR.CARRARA03U/25
DE000A4EEAX6 23 SCSP 25/35 MTN
DE000A4EEA91 ERAKLEA SCSP 25/35 MTN
DE000A4EEA75 TORO SCSP 25/35 MTN
US256677AE53 DOLLAR GENERAL 17/27
US9128285C00 US TREASURY 2025
XS1506615282 GELF BOND IS.I 16/26 MTN
US674599CH65 OCCIDENTAL PET. 16/26
XS1299811486 PAKISTAN 15/25
XS2087647645 GRENKE AG BND 19/UNBEFR.
US14040HBJ32 CAPITAL ONE FINL 15/25
US91282CAM38 USA 20/25
