The following instruments on XETRA do have their first trading 25.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.09.2025
Anleihen/ETF
1 XS3192253402 ArcelorMittal S.A.
2 US11135FCY51 Broadcom Inc.
3 US24703DBR17 Dell International LLC/EMC Corp.
4 DE000A460AK5 Kreditanstalt für Wiederaufbau
5 US11135FCX78 Broadcom Inc.
6 US2027A1KZ93 Commonwealth Bank of Australia
7 AU3CB0247419 Deutsche Bahn AG
8 USQ60976AE90 Mineral Resources Ltd.
9 USE7S78BAC65 Pan American Energy S.L. [Argentine Branch]
10 XS3188782000 Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.
11 USH42097FJ18 UBS Group AG
12 AU3CB0268159 Verizon Communications Inc.
13 DE000A460N20 Amprion GmbH
14 XS3192255449 Treasury Corporation of Victoria
15 US02557TAF66 American Electric Power Co. Inc.
16 US02557TAE91 American Electric Power Co. Inc.
17 DE000A460N38 Amprion GmbH
18 XS3192981853 Danske Bank A/S
19 XS3191348831 Federation des caisses Desjardins du Quebec
20 XS3193932699 Gestamp Automoción S.A.
21 XS3168711193 Kookmin Bank
22 XS3183160079 Maybank Singapore Ltd.
23 XS3188831658 Crown European Holdings S.A.
24 DE000WBP0BP8 Wüstenrot Bausparkasse AG
25 US24703DBS99 Dell International LLC/EMC Corp.
26 US24703DBU46 Dell International LLC/EMC Corp.
27 DK0009925182 Dänemark, Königreich
28 US29082HAF91 Embraer Netherlands Finance B.V.
29 DE000HEL0MQ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0MA7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 LU3025346910 BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.09.2025
Anleihen/ETF
1 XS3192253402 ArcelorMittal S.A.
2 US11135FCY51 Broadcom Inc.
3 US24703DBR17 Dell International LLC/EMC Corp.
4 DE000A460AK5 Kreditanstalt für Wiederaufbau
5 US11135FCX78 Broadcom Inc.
6 US2027A1KZ93 Commonwealth Bank of Australia
7 AU3CB0247419 Deutsche Bahn AG
8 USQ60976AE90 Mineral Resources Ltd.
9 USE7S78BAC65 Pan American Energy S.L. [Argentine Branch]
10 XS3188782000 Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.
11 USH42097FJ18 UBS Group AG
12 AU3CB0268159 Verizon Communications Inc.
13 DE000A460N20 Amprion GmbH
14 XS3192255449 Treasury Corporation of Victoria
15 US02557TAF66 American Electric Power Co. Inc.
16 US02557TAE91 American Electric Power Co. Inc.
17 DE000A460N38 Amprion GmbH
18 XS3192981853 Danske Bank A/S
19 XS3191348831 Federation des caisses Desjardins du Quebec
20 XS3193932699 Gestamp Automoción S.A.
21 XS3168711193 Kookmin Bank
22 XS3183160079 Maybank Singapore Ltd.
23 XS3188831658 Crown European Holdings S.A.
24 DE000WBP0BP8 Wüstenrot Bausparkasse AG
25 US24703DBS99 Dell International LLC/EMC Corp.
26 US24703DBU46 Dell International LLC/EMC Corp.
27 DK0009925182 Dänemark, Königreich
28 US29082HAF91 Embraer Netherlands Finance B.V.
29 DE000HEL0MQ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0MA7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 LU3025346910 BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y UCITS ETF
© 2025 Xetra Newsboard