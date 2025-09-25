Das war ein wirklich spektakulärer Handelstag für Lithium Americas. So verteuerten sich die Anteilscheine des Unternehmens um rund 100 Prozent. Der Hintergrund für den Kurssprung: Die US-Regierung erwägt einen Einstieg beim kanadischen Lithium-Explorer. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete über eine mögliche Beteiligung von bis zu zehn Prozent. Aktuell laufen die Neuverhandlungen über einen Kredit in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar für das Projekt Thacker Pass in Nevada. Hierbei soll die US-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär