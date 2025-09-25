Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 25
[25.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.09.25
|LU2941599081
|18,239,678.00
|EUR
|0
|185,984,627.12
|10.1967
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|24.09.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,946,506.00
|10.2948
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|24.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,450,469.55
|10.1766
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|24.09.25
|LU2994520851
|10,930,763.00
|USD
|0
|112,372,650.40
|10.2804
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|24.09.25
|LU2994520935
|679,975.00
|USD
|12,000.00
|6,931,917.96
|10.1944
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|24.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,461.83
|10.1785
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|24.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|253,346.64
|10.1339
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|24.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|320,102.10
|10.0522
