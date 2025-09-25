Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 25
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|24/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|261978.66
|5.9535
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|24/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|76809650.00
|462493580.55
|6.0213
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|24/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|18563212.87
|5.4598
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|261835.72
|5.9667
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|16244377.00
|95706853.78
|5.8917
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|194401.58
|5.2149
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|24/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|236629329.43
|6.7205
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|24/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28244085.00
|5.8598
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|24/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10118318.87
|5.0592
