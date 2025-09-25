Anzeige
Donnerstag, 25.09.2025
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
PR Newswire
25.09.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, September 25

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-09-24NL00092727493790000.000355503254.9693.8003
VANECK AMX UCITS ETF2025-09-24NL0009272756212000.00018830542.7488.8233
VANECK MULTI-ASSET BALANCED2025-09-24NL0009272772513000.00037053917.2472.2299
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO2025-09-24NL0009272780360000.00029932201.6883.1450
VANECK GLOBAL REAL ESTATE2025-09-24NL00096902398185404.000306083175.8937.3938
VANECK IBOXX EUR CORPORATES2025-09-24NL00096902472598390.00044645934.7517.1822
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-102025-09-24NL00096902542426537.00030055883.4212.3863
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-52025-09-24NL00102738012681000.00051148493.0319.0781
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED2025-09-24NL0010731816798000.00066321078.2083.1091
VANECK MORN DM DIV LEADERS2025-09-24NL001168359473900000.0003237942598.6943.8152
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED2025-09-24NL001040870429803010.0001041081080.9734.9321
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT2025-09-24NL0009272764328000.00020405152.0662.2108

