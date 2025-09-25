VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 25
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-24
|NL0009272749
|3790000.000
|355503254.96
|93.8003
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-24
|NL0009272756
|212000.000
|18830542.74
|88.8233
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-24
|NL0009272772
|513000.000
|37053917.24
|72.2299
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-24
|NL0009272780
|360000.000
|29932201.68
|83.1450
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-24
|NL0009690239
|8185404.000
|306083175.89
|37.3938
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-24
|NL0009690247
|2598390.000
|44645934.75
|17.1822
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-24
|NL0009690254
|2426537.000
|30055883.42
|12.3863
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-24
|NL0010273801
|2681000.000
|51148493.03
|19.0781
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-24
|NL0010731816
|798000.000
|66321078.20
|83.1091
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-24
|NL0011683594
|73900000.000
|3237942598.69
|43.8152
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-24
|NL0010408704
|29803010.000
|1041081080.97
|34.9321
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-24
|NL0009272764
|328000.000
|20405152.06
|62.2108
