PayPal entlastet seine Bilanz mit einem Milliarden-Deal: Der Bezahldienstleister überträgt Ratenkaufforderungen im Wert von rund sieben Milliarden Dollar an den Vermögensverwalter Blue Owl Capital. Für beide Seiten ist es ein strategischer Schritt mit Signalwirkung.Im Rahmen einer zweijährigen Vereinbarung hat PayPal angekündigt, Forderungen aus dem US-Ratenkaufprodukt "Pay in 4" an Blue Owl Capital zu übertragen. PayPal bleibt weiterhin für die Kundeninteraktion, Kreditvergabe und den Service verantwortlich.CFO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
