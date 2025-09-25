Wie die GfK gerade veröffentlichte, liegt dies aber nicht an gestiegenen Konjunkturerwartungen und/oder einer höheren Anschaffungsneigung im Vergleich zum Vormonat, sondern einzig an verbesserten Einkommenserwartungen. Die Sparneigung wiederum blieb quasi unverändert. Unterm Strich ergibt sich damit für Oktober ein Konsumklima hierzulande von -22,3 Zählern, nach (revidiert) -23,5 im August.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe