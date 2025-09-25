Münster (ots) -Am 29. September 2025 ist Weltherztag. Aus diesem Anlass veröffentlicht die gemeinnützige Assmann-Stiftung für Prävention aktuelle Ergebnisse zum Herzalter von rund 800.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der digitalen Bildungsinitiative "Deutschland bestimmt das Herzalter!".Die Bildungsinitiative vermittelt leicht verständliches Wissen über die Herzgesundheit und gibt konkrete Empfehlungen zur Prävention. Mit dem digitalen Herzalter-Test können Bürgerinnen und Bürger innerhalb weniger Minuten anonym, kostenlos und wissenschaftlich fundiert ihr persönliches Herzalter und Herzinfarktrisiko bestimmen. Ziel ist es, Hochrisikopersonen für einen Herzinfarkt frühzeitig zu identifizieren, durch Prävention Herzinfarkten vorzubeugen und die Herzgesundheit in Deutschland zu verbessern (www.herzalter-bestimmen.de).Der Herzreport 2025 (www.assmann-stiftung.de) fasst die Daten der Jahre 2019 bis 2025 zusammen. Grundlage sind zwei Testarten:- Schnelltest ohne Blutwerte: 573.261 Teilnehmer (72,7 %)- Gesundheitstest mit Blutwerten wie LDL- und HDL-Cholesterin, Triglyceride und Glucose: 215.135 Teilnehmer (27,3 %)Ein erhöhtes Herzalter - definiert als mindestens fünf Jahre über dem tatsächlichen Alter - geht oft mit einem deutlich erhöhten Herzinfarktrisiko einher und sollte Anlass für eine ärztliche Untersuchung sein.Zentrale Ergebnisse des Herzreports 20251. Hohes Herzalter weit verbreitetÜber 20 % der teilnehmenden Personen hatten ein erhöhtes Herzalter im Vergleich zumtatsächlichen Alter.Etwa jeder 9. Mann und jede 8. Frau hatten ein Herzalter, das mindestens 5 Jahre überdem tatsächlichen Alter lag - ein deutlicher Hinweis auf ein hohes Herzinfarktrisikoin der Bevölkerung.2. HauptrisikofaktorenAdipositas (BMI >= 30 kg/m²), Rauchen, hohes LDL-Cholesterin und Diabetes waren diestärksten Treiber für ein erhöhtes Herzalter.3. Adipositas als RisikoverstärkerLiegen weitere Risikofaktoren vor, führt Adipositas fast immer zu einem hohenHerzalter.4. Nicht alle Adipösen gleich gefährdet12 % der Männer und 13 % der Frauen mit einem BMI >= 30 kg/m², aber ohne Risikofaktorenwie Rauchen und Diabetes, hatten ein normales Herzalter.Weniger viszerales Fett und mehr Muskelmasse wirken offenbar schützend.Ein hoher BMI allein reicht also nicht für eine sichere Risikoeinschätzung.5. Besorgniserregende LDL-WerteIm Gesundheitstest zeigten Personen mit hohem Herzalter extrem erhöhteLDL-Cholesterinwerte: durchschnittlich 191 mg/dl bei Männern und 197 mg/dl bei Frauen.Besonders alarmierend: 8,5 % der Männer und 14 % der Frauen lagen mit einemHerzalter >= 5 Jahre in einem Bereich, der dringend ärztliche Beratung erfordert.Wissenschaftlicher Hintergrund:G. Assmann et al. (2007): Assessing risk of myocardial infarction and stroke: new data from the Prospective Cardiovascular Münster (PROCAM) Study. European Journal of Clinical Investigation, Vol. 37, Nr. 12, S. 925-932.FazitHerz-Kreislauf-Erkrankungen sind weiterhin die häufigste Todesursache in Deutschland. Mit der digitalen Bildungsinitiative "Deutschland bestimmt das Herzalter!" möchte die Assmann-Stiftung für Prävention breite Bevölkerungsschichten erreichen und so die Prävention stärken. Welche Maßnahmen jeder Einzelne aus dem Testergebnis ableitet, bleibt eine persönliche Entscheidung - Wissen ist jedoch die Voraussetzung, um handeln zu können.Pressekontakt:Assmann-Stiftung für PräventionUniv.-Prof. em. Dr. med. Gerd Assmann, FRCP (Vorstandsvorsitzender)Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften LeopoldinaMitglied der NRW Akademie der Wissenschaften und der KünsteGronowskistraße 3348161 MünsterTel.: 0251 13123655E-Mail: gerd.assmann@assmann-stiftung.deWebseiten:www.assmann-stiftung.dewww.herzalter-bestimmen.deOriginal-Content von: Assmann-Stiftung für Prävention, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113856/6124868