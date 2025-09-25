Das glänzende Edelmetall kennt derzeit nur eine Richtung: steil bergauf. Mit einem Anstieg von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn hat Gold alle wichtigen Indizes überflügelt und am Dienstag mit fast 3.800 US-Dollar je Unze erneut ein Allzeithoch erreicht. Die Frage, die nun die Märkte bewegt, lautet: Wie weit kann dieser beispiellose Goldrausch den Preis noch tragen? Der Dreifach-Booster: Schwacher Dollar, Geopolitik und Zentralbanken Der aktuelle Preissprung speist sich aus einer Dreierkombination. Zum einen verliert der US-Dollar an Attraktivität, was Gold für Käufer außerhalb der USA günstiger macht und somit preistreibend wirkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
