DJ EUREX/DAX-Future tritt im Verlauf auf der Stelle

DOW JONES--Der DAX-Future pendelt am Donnerstag im Verlauf um den Vortagesschluss. Der Dezember-Kontrakt verliert 5 auf 23.831 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.862 und das Tagestief bei 23.806 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 911 Kontrakte, das Handelsvolumen bleibt damit unterdurchschnittlich.

Der Datenkalender ist am Berichtstag recht leer, von daher ist kein Impuls zu erkennen, der den Aktienmarkt aus seiner Lethargie reißen kann. Damit sollte der DAX-Future weiter in der Spanne zwischen 23.600 und 23.900 Punkten handeln, erst mit einem Ausbruch dürfte das Volumen spürbar anziehen.

September 25, 2025 02:26 ET (06:26 GMT)

