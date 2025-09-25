BlackRocks 2-Milliarden-Dollar-Finanzspritze löst XRP-Anstieg aus, Dotminer verdienen 9.000 Dollar pro Tag

BUIDL-Fonds und XRPL-Integration stehen unmittelbar bevor, DOT-Miner schaffen ein neues Ökosystem mit 9.000 US-Dollar täglichem passiven Einkommen



New York, 23. September 2025 - Im Zuge der zunehmenden digitalen Transformation der globalen Finanzwelt hat die Nachricht, dass BlackRocks 2-Milliarden-Dollar-BUIDL-Fonds möglicherweise eng mit dem XRP Ledger (XRPL) integriert wird, in der Blockchain- und traditionellen Finanzbranche große Aufmerksamkeit erregt. Ripple und Securitize arbeiten Berichten zufolge gemeinsam an der Smart-Contract-Integration zwischen dem RLUSD-Stablecoin und tokenisierten Fonds und bieten institutionellen Anlegern so rund um die Uhr Liquidität und Stabilität in der Blockchain.





Die innovative Passiveinkommensplattform DOT Miners nutzt die rasante Expansion von XRPL und den Zufluss institutionellen Kapitals, um ein neues Ökosystem aufzubauen, das die Integration von Cross-Chain-Rechenleistung mit der DeFi-Renditeverteilung kombiniert. Während institutionelle Fonds wie RLUSD und BUIDL schrittweise in die Blockchain-Infrastruktur integriert werden, bietet DOT Miners globalen Anlegern die Möglichkeit, täglich bis zu 9.000 Dollar passives Einkommen zu erzielen. So können Privatanleger und institutionelle Anleger innerhalb desselben Ökosystems an den Wachstumsdividenden der Blockchain-Finanzierung teilhaben.

So erzielen Sie langfristig stabiles passives Einkommen mit DOT Miners

Mit nur wenigen Schritten können Sie Ihre Krypto-Mining-Reise beginnen und tägliche Erträge erzielen - ohne komplexe Vorgänge:





Konto registrieren: In nur wenigen Sekunden abschließen. Neue Nutzer erhalten ein Startguthaben von 15 USD, um Erträge ohne Vorabinvestition zu testen.

Passenden Ertragsplan wählen: Flexible Vertragsoptionen für unterschiedliche Investitionssummen und Renditeziele:

Novice Miner: 100 USD | 2 Tage | 3,5 USD/Tag | Endertrag: 100 + 7 USD



Starter Miner: 550 USD | 7 Tage | 6,65 USD/Tag | Endertrag: 500 + 46,58 USD



Pro Miner: 3.100 USD | 20 Tage | 42,47 USD/Tag | Endertrag: 3.100 + 849,4 USD



Pro Miner: 5.100 USD | 33 Tage | 74,46 USD/Tag | Endertrag: 5.100 + 2.457,18 USD



Prime Miner: 10.000 USD | 40 Tage | 155 USD/Tag | Endertrag: 10.000 + 6.200 USD



Prime Miner: 30.000 USD | 45 Tage | 537 USD/Tag | Endertrag: 30.000 + 24.165 USD



Quantum Miner: 150.000 USD | 48 Tage | 3.000 USD/Tag | Endertrag: 150.000 + 144.000 USD



Quantum Miner: 250.000 USD | 45 Tage | 5.300 USD/Tag | Endertrag: 250.000 + 238.500 USD

Tägliche automatische Abrechnung: Erträge werden täglich gutgeschrieben, Hauptbetrag wird am Ende des Vertrags vollständig zurückgezahlt.

Regulierte Plattform, volle Transparenz - Sitz im Vereinigten Königreich, strikte Einhaltung der Finanzvorschriften. Einfache Bedienung - Kein eigener Hardwarekauf oder technisches Wissen erforderlich. 100 % erneuerbare Energie - Rechenzentren in Nordeuropa und Afrika, umweltfreundlich und stabil. Unterstützung mehrerer Kryptowährungen - USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, LTC, DOGE,SOL und mehr. Bitmain-Partnerschaft - Technische Unterstützung vom weltweit führenden Mining-Hardware-Hersteller. Mehrschichtige Sicherheitsarchitektur - Cloudflare-Schutz, SSL-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung.

https://dotminers.com/

Für jeden geworbenen Freund, der investiert, erhalten Nutzerauf dessen Investitionssumme - unbegrenzte Teilnehmerzahl, sofortige Gutschrift.Mit der möglichen Integration des BlackRock BUIDL-Fonds in XRPL wird die Integration von institutionellem Kapital und Blockchain-Finanzierung beschleunigt. DOT Miners werden diesen Trend nutzen, um die Cross-Chain-Rechenleistung und Gewinnverteilung zu optimieren. So können Anleger in einem sichereren und konformeren Umfeld problemlos ein stabiles tägliches passives Einkommen erzielen.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: