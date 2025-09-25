EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
Hiermit gibt die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/wir-ueber-uns/finanzbericht
25.09.2025 CET/CEST
