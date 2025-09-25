Die neue Content Signals Policy ermöglicht es Website-Betreibern und Publishern, Präferenzen hinsichtlich des Zugriffs und der Nutzung ihrer Inhalte durch KI-Unternehmen festzulegen und das völlig kostenlos.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat heute seine neueste Methode vorgestellt, mit der Website-Betreiber und Publisher mehr Kontrolle über ihre Inhalte erhalten. Cloudflare wird es Website-Betreibern mit einer neuen Content Signals Policy erleichtern, ihre robots.txt-Datei zu aktualisieren eine einfache Textdatei, die Webcrawlern mitteilt, auf welche Teile einer Website sie zugreifen dürfen und auf welche nicht. Diese neue Richtlinie ermöglicht es Website-Betreibern, Präferenzen hinsichtlich der Verwendung ihrer Daten durch andere anzugeben, einschließlich der Möglichkeit, sich gegen KI-Übersichten und -Inferenzen zu entscheiden.

Das Internet wandelt sich von "Suchmaschinen", die eine Schatzkarte mit Links bereitstellten, die ein Nutzer nach Informationen durchsuchen konnte, zu "Antwortmaschinen" mit KI-Unterstützung, die eine direkte Antwort geben, ohne dass ein Nutzer jemals auf den Inhalt der ursprünglichen Website klicken muss. Dies bedroht das ursprüngliche Geschäftsmodell des Internets, bei dem Websites, Publisher und Content-Ersteller Geld oder Ruhm verdienen konnten, indem sie Traffic und Aufrufe auf ihre Website lenkten. Heute sammeln KI-Crawler riesige Datenmengen von Websites, aber Website-Betreiber haben keine Möglichkeit, die Nuancen auszudrücken, ob, wie und zu welchem Zweck sie die Nutzung ihrer Inhalte zulassen möchten. Mit Robots.txt-Dateien können Website-Betreiber festlegen, welche Crawler zulässig sind und auf welche Teile einer Website sie zugreifen dürfen. Allerdings erfahren die Crawler dadurch nicht, was sie mit den Inhalten nach dem Zugriff tun dürfen. Es muss eine standardisierte, maschinenlesbare Methode geben, um zu signalisieren, wie Daten auch nach dem Zugriff verwendet werden dürfen.

"Das Internet kann nicht auf eine Lösung warten, während die Originalinhalte der Urheber in der Zwischenzeit von anderen Unternehmen zu Gewinnzwecken genutzt werden", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Um sicherzustellen, dass das Web offen und lebendig bleibt, bieten wir Website-Betreibern eine bessere Möglichkeit, auszudrücken, wie Unternehmen ihre Inhalte verwenden dürfen. Robots.txt ist eine unzureichend genutzte Ressource, die wir stärken können, um KI-Unternehmen klar zu machen, dass sie die Präferenzen der Urheber von Inhalten nicht länger ignorieren können."

Cloudflare ist der Ansicht, dass Betreiber von Websites, APIs, MCP-Servern oder anderen mit dem Internet verbundenen Diensten, unabhängig davon, ob es sich um lokale Nachrichtenorganisationen, KI-Startups oder E-Commerce-Shops handelt, selbst entscheiden sollten, wie ihre Daten von anderen für kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen. Heute nutzen mehr als 3,8 Millionen Domains den von Cloudflare verwalteten Dienst robots.txt, um zu erklären, dass sie nicht möchten, dass ihre Inhalte für Trainingszwecke verwendet werden. Mit der neuen Content Signals Policy von Cloudflare können Nutzer nun ihre robots.txt-Präferenzen mit klaren Anweisungen für alle verstärken, die über automatisierte Mittel, wie z. B. einen KI-Crawler, auf die Website zugreifen. Die Richtlinie informiert Crawler nun wie folgt:

Einfach verständliche Erläuterung der Interpretation der Content Signals: "Ja" bedeutet erlaubt, "Nein" bedeutet nicht erlaubt und kein Signal bedeutet keine ausdrückliche Präferenz.

die verschiedenen Arten, wie ein Crawler Inhalte typischerweise verwendet, klar zu definieren, darunter Suche, KI-Eingabe und KI-Training.

Unternehmen daran zu erinnern, dass die Präferenzen von Website-Betreibern in robots.txt-Dateien rechtliche Bedeutung haben können.

Auch wenn robots.txt-Dateien unerwünschtes Scraping möglicherweise nicht verhindern können, ist es das Ziel von Cloudflare, dass diese verbesserte Richtlinienformulierung die Präferenzen von Website-Betreibern besser an Bot-Betreiber kommuniziert und Unternehmen dazu veranlasst, die Präferenzen von Inhaltserstellern besser zu respektieren.

Ab heute aktualisiert Cloudflare automatisch die robots.txt-Dateien aller Kunden, die Cloudflare mit der Verwaltung ihrer robots.txt-Datei beauftragt haben, um diese neue Richtlinienformulierung aufzunehmen. Für alle, die über angepasste robots.txt-Dateien festlegen möchten, wie Crawler ihre Inhalte verwenden dürfen, veröffentlicht Cloudflare Tools, die dabei helfen.

Unternehmen haben den Bedarf an Lösungen wie der Content Signals Policy erkannt, um mehr Kontrolle über die Verwendung ihrer Inhalte zu erhalten:

News/Media Alliance: "Wir freuen uns sehr, dass Cloudflare ein leistungsstarkes neues Tool anbietet, das nun allen Nutzern zur Verfügung steht und mit dem Publisher festlegen können, wie und wo ihre Inhalte verwendet werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Publishern jeder Größe die Kontrolle über ihre eigenen Inhalte zurückzugeben und sicherzustellen, dass sie weiterhin die Erstellung hochwertiger Inhalte finanzieren können, auf die sich die Nutzer verlassen. Wir hoffen, dass dies Technologieunternehmen dazu ermutigt, die Präferenzen der Urheber von Inhalten zu respektieren. Cloudflare zeigt, dass es nicht nur möglich ist, das Richtige zu tun, sondern dass es auch gut fürs Geschäft ist." Danielle Coffey, Präsidentin und CEO der News/Media Alliance

"Damit das Internet ein Ort für authentische menschliche Interaktion bleibt, müssen Plattformen, die Communities stärken, nachhaltig sein. Wir unterstützen Initiativen, die sich für klare Signale zum Schutz vor Missbrauch und Zweckentfremdung von Inhalten einsetzen." Chris Slowe, CTO von Reddit RSL Collective: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Cloudflare bei der Einführung der Cloudflare Content Signals Policy, einem wichtigen Schritt, der es Publishern ermöglicht, ihre Rechte geltend zu machen und klar zu definieren, wie Unternehmen ihre Inhalte nutzen dürfen. Der offene RSL-Standard, der in Zusammenarbeit mit den führenden Publishern des Internets entwickelt wurde, soll das Content-Signals-Protokoll ergänzen, indem er es Inhaltseigentümern ermöglicht, nicht nur ihre Rechte zu schützen, sondern auch maschinenlesbare Lizenz- und Vergütungsbedingungen für diese Anwendungsfälle zu definieren. Gemeinsam verfolgen das RSL Collective und Cloudflare eine gemeinsame Vision: ein nachhaltiges offenes Web, in dem Publisher und Urheber erfolgreich sind und von KI-Unternehmen fair vergütet werden." Eckart Walther, Mitbegründer des RSL Collective

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Blog: Mehr Auswahl für Nutzer dank der neuen Content-Signals-Richtlinie von Cloudflare

http://contentsignals.org/

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

