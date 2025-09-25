Wenn die Welt der Mode auf der Mailänder Fashion Week im September ihre großen Momente feiert, steht alles im Zeichen von Eleganz, Innovation und Perfektion. Tineco, die führende Marke für intelligente Reinigungsgeräte, kooperiert mit TikTok anlässlich der Mailänder Modewoche und nimmt damit als einzige Reinigungsmarke an der Fashionweek teil. Mit der dort präsentierten und erfolgreichen FLOOR ONE Artist Serie definiert Tineco die Haushaltspflege neu, indem modernste Technologie mit elegantem Design miteinander verbunden sind.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist meets Milan Fashion Week Setting New Benchmarks in Smart Home Cleaning.

Drei Modelle, eine Vision: Mit dem FLOOR ONE S9 Artist, dem S9 Artist Steam Pro und dem S7 Artist wird jeder Handgriff zu einem Statement, das Funktionalität mit Stil und Persönlichkeit verbindet Technik, die ebenso schön wie praktisch ist. Der FLOOR ONE S9 Artist ist das Flaggschiff der Artist Series und zeichnet sich durch folgende Highlights aus:

Haute Couture für den Haushalt

Wie in der Front Row einer Fashion Show ist der Anspruch an Exklusivität hoch: Jedes Detail des FLOOR ONE S9 Artist wurde mit höchster Präzision gefertigt. Die schlanke Silhouette, das verfeinerte Design und die durchdachte Bedienung machen ihn nicht nur zu einem Reinigungsgerät, sondern zu einem Statement-Piece, das Wohndesign und Funktionalität miteinander verbindet.

Mühelos wie ein Laufstegmoment

Dank 360°-Manövrierbarkeit und leichtem Gehäuse gleitet der FLOOR ONE S9 Artist über Böden, als sei es ein Catwalk. Ob enge Winkel oder große Flächen: Die Bewegungen sind intuitiv, elegant und fließend für grenzenlose Freiheit bei der Reinigung. Dazu trägt auch das ultra-dünne Gerätedesign mit nur 12,85 cm Höhe im Liegezustand bei perfekt, um auch unter Möbeln makellos zu reinigen. Ausgestattet mit der preisgekrönten iLoop-Sensorik erkennt der S9 Artist automatisch den Verschmutzungsgrad und passt Saugleistung sowie Wasserzufuhr in Echtzeit an. Über das integrierte Display erfolgt die Bedienung mühelos.

Makellose Ergebnisse

Die doppelseitige Anti-Verwicklungsbürste verhindert das Verheddern von Haaren, während der kontinuierliche Frischwasserfluss für hygienische Reinigung sorgt. Tierhaare, Fett oder hartnäckige Alltagsverschmutzungen der FLOOR ONE S9 Artist meistert Herausforderungen kompromisslos. Auch in puncto Hygiene setzt der S9 Artist Maßstäbe: Das 85 °C FlashDry-Selbstreinigungssystem wäscht und trocknet die Bürstenrolle automatisch.

So wie die Mailänder Fashion Week die Zukunft der Mode neu definiert, setzt Tineco mit dem FLOOR ONE S9 Artist neue Maßstäbe und Trends im Bereich Smart Home Cleaning. Ein Gerät, das nicht nur funktional ist, sondern auch ein Lifestyle-Statement für das Zuhause.

Der Floor One S9 Artist ist erhältlich im Tineco Store und auf Amazon für 899,00€ (UVP).

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

