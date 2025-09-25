DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AROUNDTOWN 17/26 MTN XS1649193403 26.09.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 18/26 MTN AT12 XS1815135352 26.09.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/26 XS1843435501 26.09.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/29 MTN XS1964701822 26.09.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 24/29 MTN XS2860457071 26.09.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AROUNDTOWN 17/26 MTN XS1649193403 26.09.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 18/26 MTN AT12 XS1815135352 26.09.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/26 XS1843435501 26.09.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/29 MTN XS1964701822 26.09.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 24/29 MTN XS2860457071 26.09.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard