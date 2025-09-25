EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Öffentliche Ausschreibung

artec technologies AG gewinnt Auftrag für innovative News-App mit integrierter Streaming-Plattform



25.09.2025 / 09:30 CET/CEST

artec technologies AG gewinnt Auftrag für innovative News-App mit integrierter Streaming-Plattform Diepholz, 25. September 2025: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) hat im Rahmen einer Ausschreibung einer führenden Nachrichtenagentur aus der Golfregion den Zuschlag für die Entwicklung einer News-App mit integrierter Streaming-Media-Plattform erhalten. Zentrales Merkmal der Lösung ist eine Sprachsteuerung, die den Zugang zu internationalen/fremdsprachigen Nachrichten erheblich vereinfacht. Ergänzend wurde ein Servicevertrag für ein bestehendes Media-Monitoring-System vereinbart. Über die Höhe des gesamten Auftragsvolumens wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Das Projekt basiert auf den etablierten XENTAURIX Soft- und Hardwarelösungen von artec, die Künstliche Intelligenz einbeziehen. In mehreren Ausbaustufen entsteht eine zukunftsweisende Plattform für die flexible und sichere Verbreitung von Nachrichten. Geplant sind Funktionen wie Echtzeit-News via Livestream, eine On-Demand-Mediathek sowie KI-gestützte Analysen zur Mediennutzung. "Mit diesem Auftrag unterstreicht artec technologies ihre internationale Kompetenz in der Entwicklung von Media- und Broadcast-Lösungen. Gemeinsam mit unserem Kunden setzen wir neue Maßstäbe für die moderne und sichere Verbreitung von Nachrichten über mobile Endgeräte und Streaming-Plattformen", erklärt Thomas Hoffmann, Vorstand der artec technologies AG. "Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz bieten wir Medienunternehmen eine zukunftsweisende Plattform für ihre Inhalte." Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

