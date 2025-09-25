Die Aktie von Siemens Energy hat im frühen Handel am Donnerstag zunächst wieder dreistellige Kurse erreicht. Eine positive Studie der Bank of America mit einem sehr ambitionierten Kursziel für den Energietechnikkonzern sorgte aber nur kurz für Schwung, ehe die Aktie deutlich ins Minus drehte.BofA-Analyst Alexander Jones hat Siemens Energy auf die "Europe 1 List" gesetzt, eine Auswahl der besten europäischen Anlageideen der Bank. Er erwartet, dass der Konzern im November ambitionierte Mittelfristziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär