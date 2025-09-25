Hannover (www.anleihencheck.de) - Einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge stößt das Arbeitskräfteangebot an seine Grenzen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Das IAB erwarte für 2026 erstmals seit 2020 wieder eine rückläufige Zahl der Erwerbstätigen. Zuwanderung und eine höhere Erwerbsbeteiligung könnten laut dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit das Ausscheiden der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge nicht mehr kompensieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
