Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat letztlich nur kurzzeitig von der ifo-Enttäuschung profitiert und das technische Gesamtbild ist nahezu unverändert zum Vortag, berichten die Analysten der Helaba.Die Indikatoren seien mehrheitlich belastend und würden auf Risiken hinweisen. Gleichwohl sei zu beachten, dass die Seitwärtsphase weiterhin dominiere. So stehe der ADX auf niedrigem Niveau und der RSI pendle um die Mitte des neutralen Bereichs. Unterstützungen lägen unverändert um 128,00 und am Kontrakttief bei 127,61. Widerstände würden sich nach wie vor an den gleitenden Durchschnitten knapp unterhalb der Marke 128,60 zeigen. (25.09.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
