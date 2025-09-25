Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung der tschechischen Nationalbank (CNB) brachte keinerlei Überraschungen hervor und der Leitzins wurde dementsprechend bei 3,50% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Die inflationären Risikien bedingt durch die hohen Preise im Dienstleistungssektor, die Lohnerhöhungen der letzten Monate sowie eine hartnäckige Kerninflation würden der CNB weiterhin große Sorgen bereiten. Sofern aber der Preisdruck anhalte, könnte sogar eine Zinserhöhung erneut Thema werden. Die tschechische Wirtschaft hingegen dürfte im Jahr 2025 vor allem aufgrund des starken inländischen Konsums etwa um 2,5% wachsen. Unterdessen profitiere die Krone (CZK) vom stabilen Zinsniveau und EUR/CZK notiere bei 24,300. Die aktuelle Bandbreite liege zwischen 24,200 und 24,500. Bevor die Krone weiter an Stärke dazugewinne, sollten CZK-Käufer Sicherungen auf dem derzeitigen Niveau in Betracht ziehen. (25.09.2025/alc/a/a) ...

