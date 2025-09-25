Die Kurse der wichtigsten digitalen Währungen wie Bitcoin und Ether geraten am heutigen Donnerstagmorgen deutlich unter Druck. Grund für die miese Stimmung ist ein möglicher "Government Shutdown" in den USA, der die größte Volkswirtschaft der Welt lahmlegen könnte. Anleger ziehen sich aus riskanten Anlagen zurück - und das hat Folgen.Hinter den Kulissen bereitet sich das Weiße Haus bereits auf drastische Maßnahmen wie Massenentlassungen vor, sollte der US-Kongress bis Ende September keine Einigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
