© Foto: ARK InvestCathie Wood ist erstmals seit 2021 wieder bei Alibaba eingestiegen - und hat den perfekten Zeitpunkt erwischt. Nach dem Millionen-Investment der Star-Investorin springt die Aktie auf ein Vierjahreshoch.Die US-Investorin Cathie Wood ist nach vier Jahren Pause wieder bei Alibaba eingestiegen. Am Montag kaufte Wood für ihren Ark Fintech Innovation ETF Alibaba-Aktien im Wert von 8,2 Millionen US-Dollar und weitere 8,1 Millionen US-Dollar für den ARK Next Generation Internet ETF. Es ist das erste Mal seit 2021, dass ihre Fonds wieder chinesische Papiere halten. Ihr Timing war perfekt: In New York stieg die Alibaba-Aktie am Mittwoch um 8,2 Prozent, die Hongkong-Notierung hatte zuvor bereits um 9 …Den vollständigen Artikel lesen ...
