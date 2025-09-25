DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung vor US-Inflationsdaten

DOW JONES--An den asiatischen Börsen haben sich die Indizes am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Die leicht negativen Vorgaben der Wall Street, wo es nach der jüngsten Rekordjagd zu Gewinnmitnahmen gekommen war, belasteten kaum. Insgesamt herrschte in Asien erhöhte Zurückhaltung im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten aus den USA am Freitag.

In Tokio rückte der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 45.755 Punkte vor. Der Shanghai-Composite schloss dagegen kaum verändert. Der Hang-Seng-Index verlor im späten Handel 0,1 Prozent. Auch der Kospi in Seoul beendete den Handel wenig verändert.

Am Freitag steht mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank zur Veröffentlichung an. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Dienstag erklärt, es gebe Risiken sowohl für die Beschäftigung als auch für die Inflation, und hatte es vermieden, klare Signale für Zinssenkungen für die nächste Sitzung im Oktober zu geben. Powell sagte, wenn die Zinsen zu aggressiv gesenkt würden, würde die Aufgabe der Bekämpfung der hohen Inflation unvollendet bleiben und die Fed müsse die Zinsen später möglicherweise anheben. Wenn die Fed die Zinsen jedoch zu lange zu hoch halte, könne sich der Arbeitsmarkt abschwächen, so der Fed-Chairman.

In Japan richten sich die Blicke zudem bereits auf die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden und Premierminister der regierenden Liberaldemokratische Partei (LDP) am 4. Oktober. Die vorgezogene Wahl ist notwendig geworden, nachdem Japans Premierminister Ishiba überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Ursprünglich war die nächste reguläre Parteiwahl erst für 2027 geplant. Anlass für den Rücktritt war das schwache Ergebnis der LDP bei der Wahl zum Oberhaus im Juli, bei der die Regierungskoalition ihre Mehrheit verloren hatte. Auch im Unterhaus hatte die Koalition zuvor ihre Mehrheit verloren. Der neue Parteivorsitzende wird automatisch zum Premierminister gewählt, da die LDP weiterhin stärkste Fraktion im Parlament ist.

In Australien erholte sich der S&P/ASX 200 nur leicht von den kräftigen Vortagesabgaben und kletterte um 0,1 Prozent. Unerwartet hohe Inflationsdaten hatten den Markt am Vortag belastet und damit die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen gedämpft. Der Preisdruck erreichte den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Die Inflation liegt damit nun wieder am oberen Rand des Zielkorridors der Reserve Bank of Australia (RBA) von 2 bis 3 Prozent. Die RBA hat die Zinsen seit Februar bereits dreimal gesenkt und hatte angedeutet, dass weitere Zinssenkungen wahrscheinlich seien, wenn sich die Inflation in Grenzen halte.

In Hongkong hat Chery Automobile ein erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Es war die größte Börsennotierung eines Autokonzerns in der Finanzmetropole in diesem Jahr und die Nachfrage nach chinesischen Autoaktien blieb trotz des starken Wettbewerbsdrucks in der Branche solide. Der Kurs kletterte im späten Handel um 4,6 Prozent auf 32,16 Hongkong-Dollar, hatte aber im Verlauf auch schon gut 10 Prozent im Plus gelegen. Der Ausgabepreis hatte bei 30,75 Hongkong-Dollar gelegen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.773,00 +0,1% +8,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 45.754,93 +0,3% +14,0% 08:30 Kospi (Seoul) 3.471,11 -0,0% +44,7% 08:30 Shanghai-Comp. 3.853,30 -0,0% +14,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.489,32 -0,1% +30,4% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:34 % YTD EUR/USD 1,1745 0,0 1,1740 1,1789 +14,1% EUR/JPY 174,61 -0,0 174,67 174,58 +7,1% EUR/GBP 0,8727 -0,0 0,8729 0,8742 +5,6% GBP/USD 1,3459 0,1 1,3449 1,3485 +8,0% USD/JPY 148,67 -0,1 148,79 148,09 -6,2% USD/KRW 1.401,34 -0,2 1.404,70 1.397,55 -5,6% USD/CNY 7,1143 -0,1 7,1185 7,1156 -1,5% USD/CNH 7,1325 -0,1 7,1370 7,1236 -3,0% USD/HKD 7,7771 -0,0 7,7785 7,7763 +0,1% AUD/USD 0,6590 0,1 0,6581 0,6618 +6,6% NZD/USD 0,5819 0,1 0,5816 0,5854 +4,5% BTC/USD 111.707,50 -1,4 113.350,20 112.501,50 +18,5% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,22 64,39 -0,3% -0,17 -11,8% Brent/ICE 69,15 69,31 -0,2% -0,16 -9,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.743,55 3.736,30 +0,2% +7,25 +43,5% Silber 44,02 43,9105 +0,2% +0,11 +52,6% Platin 1.259,69 1.257,29 +0,2% +2,40 +43,2% Kupfer 4,86 4,81 +1,0% +0,05 +18,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

