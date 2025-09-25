Die Gerresheimer AG steht im Fokus der Finanzaufsicht. Die BaFin hat eine anlassbezogene Bilanzkontrollprüfung eingeleitet. Anleger reagieren nervös - die Aktie könnte vorerst volatil bleiben. Konkret untersucht die Aufsichtsbehörde, ob Umsätze aus sogenannten Bill-and-Hold-Vereinbarungen korrekt im Geschäftsjahr 2024 verbucht wurden. Dabei handelt es sich um Bestellungen, die im letzten Drittel des Jahres abgeschlossen wurden, deren Lieferung aber erst später erfolgt. Die zentrale Frage: hätten die betroffenen Umsätze im zweistelligen Millionenbereich bereits 2024 ausgewiesen werden dürfen - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin