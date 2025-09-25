Der Billigflieger Norwegian Air Shuttle wächst beständig. Und das Unternehmen will weiter wachsen - und zwar auch in Deutschland. Demnach wollen die Norweger ihr Angebot etwa auch ab dem Hamburger Flughafen im kommenden Jahr verdoppeln. Ab dem 13. Mai startet daher eine neue Verbindung nach Stockholm. Viermal pro Woche geht es dann aus dem Norden Deutschlands nonstop in die schwedische Hauptstadt. Indes verbuchte Norwegian Air Shuttle auch in diesem August wieder Zuwachsraten bei den Passagierzahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
