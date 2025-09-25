Was, wenn die Fliege an der Wand nicht nur zuhört, sondern auch zusieht und berichtet? Diese Vorstellung rückt näher an die Realität, als vielen lieb sein dürfte. Es ist eine Entwicklung mit weitreichenden Folgen. Die US-Forschungsbehörde Darpa treibt die Entwicklung von Robotern im Insektenmaßstab mit erheblichem finanziellem Aufwand voran. Ziel sind winzige, von der Natur inspirierte Maschinen, die für militärische Aufklärungs- und Überwachungsmissionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
