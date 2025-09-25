Die Renk-Aktie präsentiert sich aktuell als attraktiver Kauf. Die jüngsten russischen Drohnenflüge über polnischem Luftraum haben die geopolitischen Spannungen in Europa verschärft und einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig eine verlässliche Verteidigungsfähigkeit ist. Die NATO reagierte entschlossen und geschlossen, was das klare Signal sendet: Im Ernstfall wird man sich wehren. In einem solchen Umfeld stehen Unternehmen wie Renk im Fokus, da sie mit Antriebs- und Getriebetechnik für Panzer, Militärfahrzeuge und Marineanwendungen genau jene Systeme liefern, die in Krisenzeiten besonders gefragt sind. Charttechnisch überzeugt die Renk-Aktie ebenfalls: Mit dem Überschreiten des Widerstands bei 75,95 Euro setzt RENK ihre Rallye fort und steuert auf ein neues Allzeithoch zu.