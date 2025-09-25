Mitteilung des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU:

Börse Düsseldorf schließt sich Interessenverband Kapitalmarkt KMU an - Gemeinsam engagiert für einen starken Kapitalmarktstandort Deutschland

Die Börse Düsseldorf - ein Handelsplatz der Börsen AG - ist dem Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) als neues Mitglied beigetreten. Der Verband gewinnt damit einen renommierten Partner und stärkt seine Position als Stimme des kapitalmarktorientierten Mittelstands.

Mit dem Beitritt zählt der Verband nun zwei wichtige deutsche Börsenplätze zu seinen Mitgliedern. Als Handelsplatz der BÖAG Börsen AG bringt die Börse Düsseldorf ein großes Netzwerk und eine hohe Glaubwürdigkeit mit in den Verband ein, um den gemeinsamen Interessen ein noch stärkeres Gewicht zu verleihen.

Ingo Wegerich, Präsident des Kapitalmarkt KMU Interessenverbands: "Unsere Arbeit konzentriert sich auf vier zentrale Ziele: bessere Finanzierungsbedingungen für KMUs schaffen, bürokratische Hürden abbauen, Deutschland als attraktiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...