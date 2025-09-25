Singapur hat einen Anstieg der Betrugsfälle für Identitätsbetrug auf Facebook beobachtet. Jetzt drohen Meta saftige Strafen, sollte der Tech-Gigant nicht Maßnahmen wie Gesichtserkennung einführen.Singapurs Regierung gab am Donnerstag bekannt, dass sie Meta bis zum Ende dieses Monats Zeit gegeben hat, um Maßnahmen wie Gesichtserkennung einzuführen, die dazu beitragen sollen, Identitätsbetrug auf Facebook einzudämmen. Der Tech-Gigant muss dabei mit einer Geldstrafe von bis zu 776.639 US-Dollar rechnen, wenn das Unternehmen die Frist "ohne triftigen Grund" nicht einhält, hieß es in einer Erklärung des Innenministeriums. Andernfalls drohen Strafen von 77.610 US-Dollar für jeden Tag nach Ablauf …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE