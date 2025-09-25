Der Wettlauf um das Auto der Zukunft nimmt Fahrt auf - und die Taktfrequenz bestimmt längst nicht mehr Deutschland, sondern China. Während westliche Premiumhersteller hinterherhinken, preschen asiatische Tech-Player mit Tempo vor. Besonders spannend: Ein aufstrebender Zulieferer hat mit seiner Kombination aus eigens entwickelten Chips und Full-Stack-Softwarelösungen ein Paket geschnürt, das als Standard im Massenmarkt etabliert werden könnte.Die eigens entwickelte Chipserie bildet das Rückgrat der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär