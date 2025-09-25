Nachdem die Xiaomi-Aktie bereits am Mittwoch um fast +3% zulegen konnte, geht es auch am Donnerstagmorgen um über +4% nach oben. Was treibt den Kurs des chinesischen Technologiekonzerns dieser Tage wieder stark nach oben und sollten Anleger auf Xiaomi setzen? Angriff auf den europäischen Automarkt Auslöser der aktuellen Kursgewinne ist die Ankündigung Xiaomis, das Europageschäft stark ausbauen zu wollen. Ab 2027 wollen die Chinesen ihre Elektroautos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de