Die Kursentwicklung der Gerresheimer-Aktie treibt Anlegern seit geraumer Zeit nur noch Tränen in die Augen. In den vergangenen zwölf Monaten brach der Kurs des Spezialverpackungsherstellers um -55% ein. Der gestrige Mittwoch war ein weiterer Tag zum Heulen. Zwischenzeitlich crashte die Gerresheimer-Aktie um -30%, bevor sie mit einem Verlust von -15% aus dem Handelstag ging. Was war da los und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Untersuchung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de