Deutschland passt die Gewerbeordnung an: Ausnahmen für bestimmte Versicherungsvermittler sollen entfallen, um EU-Vorgaben zu erfüllen. Betroffene Verbände haben Stellung genommen - von Lob für fairen Wettbewerb bis hin zu Kritik an Bürokratie und Kosten. Deutschland muss die Gewerbeordnung anpassen, da einige Regelungen zur Versicherungsvermittlung nicht korrekt umgesetzt wurden. Die Europäische Kommission hat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren zur Versicherungsvertriebsrichtlinie (EU 2016/97) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
