Die artec technologies AG hat einen prestigeträchtigen Zuschlag erhalten: Für eine führende Nachrichtenagentur in der Golfregion entwickelt das Unternehmen eine innovative News-App samt Streaming-Media-Plattform. Anleger sehen frischen Rückenwind für die Aktie des Small Caps. Das Projekt setzt auf die bewährten XENTAURIX Soft- und Hardwarelösungen von artec und integriert Künstliche Intelligenz. Zentrales Feature ist eine Sprachsteuerung, die den Zugang zu internationalen und fremdsprachigen Nachrichten erleichtern soll. Ergänzend wurde ein Servicevertrag für ein bereits bestehendes Media-Monitoring-System
