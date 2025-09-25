Köln (ots) -- Variabler Garantie-Anteil zwischen 60 und 90 %- Freie Auswahl aus über 60 Einzelfonds ergänzt Garantie-Anteil auf Wunsch- Umfrage: bAV-Makler favorisieren variables Verhältnis von Garantie und RenditeBeim Lebensversicherer Canada Life können Kunden das Verhältnis von Garantie und ausreichenden Renditechancen in der Betriebsrente (bAV) ab sofort variabel festlegen. Dies sorgt für noch mehr Renditechancen im GENERATION business plus, der upgedateten fondsgebundenen bAV-Lösung des Lebensversicherers.Damit reagiert das Unternehmen auf den Bedarf im Markt. Wie eine aktuelle Umfrage (https://www.canadalife.de/unternehmen/pm-bav-zwischen-garantien-und-rendite-maklerumfrage-092025/) belegt, sind bAV-erfahrene Versicherungsmakler davon überzeugt, dass sich Garantien und Rendite an die Risiko-Präferenz des Kunden anpassen lassen müssen. Während im Kollektivgeschäft ein ausgewogenes Verhältnis von Renditechancen und Garantien besonders gefragt ist, zeigt sich im Gesellschafter-Geschäftsführer-Segment ein stärkeres Renditebewusstsein: Über ein Viertel (27 %) der bAV-Makler ist der Meinung, dass in diesem Segment hohe Renditechancen und wenig Garantien wichtig sind.Wahlfreiheit: Garantie-Rendite-Mixmit über 60 EinzelfondsFür mehr Renditechancen hat Canada Life im upgedateten Tarif GENERATION business plus eine Fondsauswahl eingeführt. In der Umfrage waren 87 % der bAV-Makler davon überzeugt, dass Arbeitgebern eine variable Fondsauswahl wichtig ist, die verschiedene Anlageklassen und Schwerpunkte wie zum Beispiel Nachhaltigkeit gut abbildet. Ebenso viele Makler sind der Meinung, dass für Unternehmen eine gemanagte Fonds-Vermögensverwaltung (87 %) von Bedeutung ist.Dem trägt die Canada Life-Betriebsrente Rechnung: Die neue Wahlfreiheit steht bei Zustimmung des Arbeitgebers allen im Vertrag Versicherten offen. Ein Garantie-Anteil deckt dabei mindestens 60% des Portfolios ab. Dafür steht für Anlagedauern ab 12 Jahren der Unitised-With-Profits- (UWP) Fonds zur Verfügung, der schon seit zwei Jahrzehnten das Kernstück der Canada Life-Betriebsrente darstellt. Als alternativer Sicherheitsbaustein steht für Anlagedauern von 5-11 Jahren auch das Automatische Portfolio-Management (APM Serie bAV) offen. Mit der Höhe des Garantie-Anteils legt man schon bei Beginn des Vertrages die Untergrenze des späteren Garantieniveaus fest, es kann später nicht mehr reduziert werden. Die Einzelfondsauswahl können Kunden jederzeit nach Wunsch ändern. Sie haben zudem die Möglichkeit, von Einzelfonds in den Garantie-Anteil umzuschichten und so das Garantieniveau zu erhöhen.Wer von den neuen Renditechancen profitieren und professionell verwaltet investieren möchte, kann zum Beispiel die Setanta Active Multi-Asset- (SAMA) (https://www.canadalifeaktuell.de/moderne-vermoegensverwaltung-mit-system-so-investieren-die-sama-fonds-20963) Fonds nutzen. Die vermögensverwaltenden Fonds mit Volatilitätssteuerung sind in drei Risikoprofilen mit jeweils unterschiedlichem Sachwert-Anteil erhältlich. Je nach gewähltem Profil reduziert die Volatilitätssteuerung Risiken und sorgt für ein Investment nach Anlagementalität. Das chancenorientierte Profil enthält 70-90 % Sachwerte. Neben klassischen Assetklassen wie Aktien und Anleihen spielen in den SAMA-Fonds auch alternative Investments wie Immobilien, Infrastruktur oder Private Equity eine Rolle. Dies sorgt für zusätzliche Diversifikation und Renditechancen jenseits der klassischen Märkte."Mehr Renditechancen und eine variable Fondsauswahl sind derzeit häufige Wünsche im bAV-Markt. Diese Wünsche machen wir möglich: Wir liefern umfassende Investment-Expertise und echte Renditechancen auf einer starken Garantie-Grundlage", kommentiert Dr. Igor Radovic, Mitglied des Vorstands bei Canada Life. "Dank unserer Erfahrung mit renditeorientierten Garantien durch den bewährten UWP-Fonds und unser gemanagtes Portfolio sind unsere Kunden gleichzeitig gut abgesichert. So können sie in Ruhe und mit Rückenwind aus dem Betrieb eine profitable Zusatzrente fürs Alter aufbauen."Über Canada LifeCanada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte: So etablierte der Lebensversicherer die fondsgebundene Betriebsrente mit endfälliger Garantie im deutschen Maklermarkt. Das Unternehmen betreut heute rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Altersvorsorge und Risikoschutz. Ein AA Rating von Assekurata sowie hervorragende internationale Finanzstärke-Ratings dokumentieren die Belastungsfähigkeit des Versicherers. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. 