Berlin (ots) -An der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen erprobt das Projekt Ecosys4you einen innovativen Bildungsansatz: Unternehmerische Ökosysteme werden als Bildungsakteure verstanden, die Unternehmertum nicht nur lehren, sondern aktiv mitgestalten. Dabei werden gezielt Akteure aus der Privatwirtschaft in die Entwicklung und Umsetzung verschiedener Bildungsformate integriert. Für den Ansatz, Unternehmensgeist zu vermitteln und dabei die regionale Strukturentwicklung voranzubringen, vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats September.Die Hochschulperle des Monats September zum Thema "Mit Unternehmen forschen - Innovationen gestalten" geht an das Projekt Ecosys4you - Engaging entrepreneurial ecosystems for the youthdes Instituts Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule. Unter dem Motto "Wo Hochschulbildung auf Unternehmergeist trifft!" verfolgt das Projekt das Ziel, Studierenden und Gründungsinteressierten unternehmerische Kompetenzen zu vermitteln und neue Impulse für die unternehmerische Bildung in der Region zu setzen. Hierbei besteht auch eine internationale Kooperation zwischen Akteuren aus dem Ruhrgebiet, Varna in Bulgarien und Maribor in Slowenien. Ecosys4you bietet vier verschiedene Bildungsformate an, um die unternehmerische Bildung in diesen Regionen praxisnah, vernetzt und zukunftsorientiert zu fördern.Eines dieser Bildungsformate sind die "Joint Classes", in denen Gründerinnen und Gründer Erfahrungen und Herausforderungen ihrer Unternehmensgründung mit Studierenden teilen. Die Studierenden erarbeiten daraufhin Lösungen für die Herausforderungen und können deren Anwendbarkeit in der Praxis direkt testen. Zudem bietet Ecosys4you Mentoring an, das Gründungsinteressierte individuell begleitet. In der Pilotphase sind schon zwei Gründungen sowie eine Patentanmeldung erfolgt. Zudem finden regelmäßig Hackathons statt, im Rahmen derer Studierende Lösungen für reale unternehmerische Herausforderungen entwickeln. Einer dieser Lösungsvorschläge hat bereits den Transfer in die Praxis geschafft: Ein Cybersecurity-Start-up hat ihn übernommen und in sein Produktportfolio integriert. Ein Praktikumsprogramm rundet die Bildungsaktivitäten von Ecosys4you ab."Ecosys4you der Westfälischen Hochschule ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Hochschulen in strukturschwachen Regionen durch enge Kooperation mit Unternehmen unternehmerisches Denken fördern und Innovationsimpulse setzen", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats September an das Projekt zu vergeben. "Das Projekt zeigt, wie regionale Hochschul-Unternehmenskooperationen zum Motor für wirtschaftliche Erneuerung werden können - im Ruhrgebiet und darüber hinaus."Weitere Informationen zu Ecosys4you finden Sie unter: https://www.ecosys4you.eu/Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2025 zeichnet der Stifterverband Projekte aus, die Forschung und Innovation verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft intensiv vorantreiben. Mit der Hochschulperle des Monats macht er diese beispielhaften Projekte überregional sichtbar, um andere Hochschulen zu inspirieren. Die herausragenden Beispiele sollen zeigen, dass Spielräume für gemeinsames Forschen genutzt werden und Wissenschaft sowie Wirtschaft davon profitieren. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperle