Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiche Veräußerung der duagon-Beteiligung in herausforderndem M&A-Umfeld
Frankfurt am Main, 25. September 2025. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat ihre Beteiligung an duagon, einem führenden Anbieter von Hardware- und Softwarelösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen vor allem in der Bahnindustrie, sehr erfolgreich veräußert. Der von der DBAG beratene DBAG Fund VII hat heute die Veräußerung der Anteile des DBAG Fund VII und der DBAG an Knorr-Bremse AG, den Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, vereinbart. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Zustimmungen.
Der Beitrag der vereinbarten Veräußerung zum Bewertungs- und Abgangsergebnis Portfolio (netto) und damit zu den Nettoerträgen aus dem Investmentgeschäft entspricht den Erwartungen. Der Nettovermögenswert (NAV) zum 31. Dezember 2025 wird von der DBAG weiterhin innerhalb der Bandbreite erwartet, die in der Prognose vom 17. Juli 2025 veröffentlicht wurde.
Strategischer Exit in transformiertem M&A-Markt
Die Veräußerung der duagon-Beteiligung an Knorr-Bremse AG unterstreicht die Fähigkeit des DBAG-Teams, auch in diesem veränderten Marktumfeld attraktive strategische Exits zu realisieren. Durch die konsequente Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie und die systematische Positionierung duagons als führender unabhängiger Technologiepartner für anspruchsvolle Elektronik im Bahnumfeld, konnte die DBAG eine überdurchschnittliche Rendite erzielen.
Die strategische Marktposition von duagon wurde durch erfolgreiche Add-on-Akquisitionen systematisch ausgebaut: Die Integration von MEN Mikro Elektronik (2018) erweiterte die Kompetenzen in sicherheitskritischen Computersystemen, OEM Technology Solutions (2019) stärkte die Präsenz in Überwachungs- und Steuerungssystemen, und TechOnRails (2020) komplettierte das Portfolio um Engineering-Dienstleistungen für Signalsysteme. Diese Buy-and-Build-Strategie etablierte duagon als einen institutionalisierten Technologiepartner mit relevanter Größe für Embedded Electronics in der Bahntechnik.
Top-Quartil-Performance durch systematische Wertschöpfung übertroffen Die duagon-Veräußerung markiert einen weiteren Exit des DBAG Fund VII und unterstreicht die systematische Realisierungsstrategie der DBAG. Zu den bisherigen Veräußerungen zählen unter anderem evidia (2021), Cloudflight und Pmflex (beide 2023). Die historische Performance, der von der DBAG beratenen Fonds, demonstriert die konsistente Wertschöpfung über verschiedene Branchen und Marktzyklen hinweg. Der langjährige und durchschnittliche Kapitalmultiplikator übertrifft das Top-Quartil der europäischen Mid-market Buyout-Fonds.
Die Nachfolge-Expertise der DBAG erwies sich als entscheidender Werttreiber: Bei allen Unternehmenszukäufen handelte es sich um Familienunternehmen in Nachfolgesituationen - ein Segment, in dem DBAG über sehr umfangreiche Kompetenzen verfügt. Diese Spezialisierung ermöglichte es, programmatische M&A-Strategien umzusetzen und operative Synergien zu nutzen.
DBAG als IndustryTech-Spezialist und Technologie-Investor
