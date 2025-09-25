Die Kieler Verkehrsgesellschaft hat auf ihrem zweiten Betriebshof in der Diedrichstraße 43 neue Schnellladepunkte für E-Busse installiert. Bereits in den vergangenen Jahren wurden Lademöglichkeiten an zehn Endhaltestellen im Stadtgebiet sowie auf dem Betriebshof Werftstraße geschaffen. Während des laufenden Betriebs wurde mit der Errichtung der 43 Ladepunkte bereits im März 2024 begonnen. Aufbauend auf 20 tiefgründenden Pfählen bzw. Fundamenten wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net