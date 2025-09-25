Oracle gehörte mit seinen Finanzergebnissen zu den positiven Überraschungen der Quartalsberichtssaison.Die Zahlen fielen derart überzeugend aus, dass die Aktie im Anschluss alle Widerstände in Grund und Boden stampfte. Es folgte ein spektakulärer Kurssprung. Dabei riss die Oracle-Aktie eine riesige Kurslücke auf. Recht schnell kamen jedoch Gewinnmitnahmen auf. Die Aktie befand sich in luftiger Höhe. Entsprechend prekär war das Ganze. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
