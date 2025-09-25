Langenpreising (ots) -Datenlücken in Gemeinden und MärktenWährend in großen Städten meist qualifizierte Mietspiegel vorliegen, fehlt in zahlreichen Märkten, Gemeinden und kleineren Orten eine verlässliche Grundlage. Für Vermieter bedeutet das ein Problem: Soll eine Mieterhöhung rechtssicher durchgesetzt werden, brauchen sie Vergleichsdaten. Ohne Mietspiegel bleibt als einzige Alternative oft ein aufwendiges und teures Gutachten.Digitale Plattform schafft TransparenzDie Plattform mietspiegel.com setzt genau hier an. Vermieter können ihre Vergleichsmieten einstellen und anonymisiert mit den Daten anderer Nutzer abgleichen. So entsteht auch in Regionen ohne amtlichen Mietspiegel eine solide Basis für Mieterhöhungen. Der Datenschutz der Mieter bleibt dabei jederzeit gewährleistet - sensible Informationen sind nicht einsehbar. Erst wenn ein Vermieter aktiv einen Kontakt anfordert, wird dieser gegen eine geringe Gebühr hergestellt. Konkrete Daten werden außerhalb der Plattform direkt zwischen den Vermietern ausgetauscht.Kostenmodell mit niedriger EinstiegshürdeDie Registrierung auf der Plattform ist kostenlos. Für den Austausch anonymisierter Vergleichsdaten fallen keine Kosten an. Erst bei einer konkreten Kontaktanfrage zwischen Vermietern wird eine kleine Gebühr fällig. Damit ist Mietspiegel.com deutlich günstiger als die Beauftragung eines Sachverständigen, die schnell mehrere hundert Euro kosten kann.Orientierung und Sicherheit für VermieterVergleichsmieten bieten Vermietern eine Orientierung, welche Miethöhen in ihrer Region üblich sind. Damit lassen sich Mieterhöhungen auf eine transparente Grundlage stellen und Konflikte vermeiden. Gerade in kleinen Gemeinden, wo oft wenig Datenmaterial vorliegt, schafft die Plattform einen Ausgleich. "Unser Ziel ist es, Vermietern eine einfache, bezahlbare und zugleich datenschutzkonforme Möglichkeit zu geben, Mieterhöhungen nachvollziehbar zu begründen. Vergleichsmieten sind in vielen Fällen die einzige realistische Alternative zum teuren Gutachten", erklärt Andreas Bergmeier, Geschäftsführer der Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH.Bedeutung für den angespannten WohnungsmarktSteigende Bau- und Energiekosten führen dazu, dass viele private Vermieter ihre Mieten anpassen müssen. Gleichzeitig erwarten Mieter eine faire und transparente Begründung. Mietspiegel.com schlägt hier die Brücke: Die Plattform ermöglicht Mieterhöhungen auf Basis realer Vergleichsmieten und trägt damit zu mehr Transparenz im Mietmarkt bei - ohne die Rechte der Mieter zu verletzen.Über Mietspiegel.commietspiegel.com ist ein Angebot der Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH. Die Plattform vernetzt Vermieter, um anonymisierte Vergleichsmieten auszutauschen und regionale Lücken in der Mietspiegelversorgung zu schließen. Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer Kontaktanfrage fällt eine geringe Gebühr an. Damit entsteht eine datenschutzkonforme und praxisnahe Alternative zu kostspieligen Gutachten - besonders in Märkten, Gemeinden und ländlichen Regionen ohne amtlichen Mietspiegel.Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 - 304 190E-Mail: presse@mietspiegel.comOriginal-Content von: Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167740/6125194