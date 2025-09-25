Bei diesen Warren Buffett Dividendenaktien dürfen sich Anleger Hoffnungen auf steigende Kurse und weiterhin fette Dividendenrenditen machen… 1. Buffett-Liebling: UnitedHealth Group International Nach holprigem Start hat die UnitedHealth Group International (ISIN: US91324P1021) am 29. Juli ihre Jahresprognose wiederhergestellt (Umsatz 2025: 445,5-448 Mrd. USD) und Q2-Zahlen geliefert. Anfang September folgte die positive Aussicht, dass voraussichtlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE