Die DroneShield-Aktie ist wieder im Aufwind. In den letzten fünf Handelstagen legte der Kurs des australischen Drohnenabwehrspezialisten um +17% zu. Was treibt DroneShield wieder in die Höhe und können Anleger bald mit einem neuen Allzeithoch rechnen? Das geopolitische Wetter stimmt Die geopolitische Wetterlage könnte derzeit kaum besser sein für DroneShield. Die Drohnenschlacht in der Ukraine setzt sich Tag für Tag fort und nun scheint auch Europa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de