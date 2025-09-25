Anzeige
Donnerstag, 25.09.2025
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
WKN: 865177 | ISIN: US0382221051 | Ticker-Symbol: AP2
Tradegate
25.09.25 | 13:00
169,00 Euro
-1,54 % -2,64
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
DZ Bank
25.09.2025 12:11 Uhr
228 Leser
Applied Materials: Starkes Quartalsergebnis, aber zurückhaltender Ausblick!


Applied Materials ist ein Schlüsselunternehmen in der Halbleiterindustrie. Am 14. August konnte der Konzern dies durch einen starken Quartalsbericht unter Beweis stellen. Da der Konzern mehrere Trends mit hohen Wachstumsraten adressiert, könnte künftig weiteres Wachstum gemeldet werden.

Rekordumsatz und robuste Margenentwicklung

Am 14. August wurde der Q3-Bericht in Kombination mit einem eher zurückhaltenden Ausblick präsentiert. Das Unternehmen meldete für das 3. Quartal einen Rekordumsatz von 7,30 Mrd. USD, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) erreichte ebenfalls ein Rekordhoch von 2,48 USD, ein starkes Plus von 17 % im Jahresvergleich. Diese starken Zahlen spiegeln eine robuste Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens wider. Insbesondere das Segment Semiconductor Systems trug maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Das Segment Applied Global Services (AGS) konnte ebenfalls mit Wachstum überzeugen. Die positiven Entwicklungen wurden von einer anhaltend starken Nachfrage in Schlüsselbereichen wie KI-Chips und High-Performance Computing (HPC) angetrieben. Diese erfordern fortschrittliche Chipherstellungstechnologien, in denen Applied Materials führend ist. Auch die Profitabilität konnte dadurch gesteigert werden: Die non-GAAP-Bruttomarge verbesserte sich auf 48,9 % und die operative Marge auf 30,7 %. Diese Ergebnisse zeigen die Fähigkeit des Konzerns, in einem dynamischen Marktumfeld Wachstum und Rentabilität zu erzielen.





Discount 175 2026/09: Basiswert Applied Materials

DU13VP
Quelle: DZ BANK: Geld 24.09. 13:22:14, Brief 24.09. 13:22:14
131,04 EUR131,08 EUR 0,84%Basiswertkurs: 200,86 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NASDAQ , 23.09.
Max Rendite13,63%Discount in %23,33%
Abstand zum Cap in %-12,87%Max Rendite in % p.a.13,59% p.a.
Cap175,00 USDBezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.