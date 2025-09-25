Leipzig (ots) -Götz Schubert und Yvonne Catterfeld ermitteln in "Wolfsland - Das Lied der Tochter" (AT) und "Wolfsland - Muttermord" (AT)Derzeit finden in Görlitz und Umgebung die Dreharbeiten zu zwei neuen Filmen der ARD DonnerstagsKrimi-Reihe "Wolfsland" mit den Arbeitstiteln "Das Lied der Tochter" und "Muttermord" statt. Die Regie führt erstmals Constanze Knoche, die Drehbücher schrieben erneut Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser. In ihrem 17. Fall müssen die Görlitzer Kommissare Burkhard "Butsch" Schulz und Viola "Kessie" Delbrück das Verschwinden einer Frau und jungen Mutter aufklären, die zuletzt in einer Kleingartensiedlung gesehen wurde. In ihrem 18. Fall wird das Duo dann mit dem Tod einer älteren Frau konfrontiert, die in ihrer eigenen Wohnung offenbar erstickt und ausgerechnet von Violas Mutter Rose Delbrück gefunden wurde."Wolfsland - Das Lied der Tochter"Viola ist abweisend, kommt zu spät oder auch gar nicht. Butsch ist zugewandt, defensiv, vorsichtig - verkehrte Welt in Görlitz. In diese kommt nun Emmy, junge Kripo-Anwärterin und Butschs Tochter. Ein halbes Jahr ihres Praxisstudiums wird sie in der Polizeiinspektion Görlitz verbringen. Für Butsch Freude und Herausforderung zugleich. Dass schon am ersten Arbeitstag von Emmy die geschundene Leiche einer Frau in einer Kleingartensiedlung gefunden wird, macht die Situation für Butsch nicht weniger kompliziert. Emmy aber stürzt sich mit Feuereifer in die Arbeit, will von ihrem großen Vorbild Viola lernen, kommt dabei deren Geheimnis auf die Spur und teilt nur mit ihrer Kinderfreundin Clara den Plan, der sie eigentlich nach Görlitz gebracht hat. Neben Götz Schubert als Kommissar Butsch und Yvonne Catterfeld als Kommissarin Viola Delbrück stehen in diesem Film wieder Christina Große als Staatsanwältin Anne Konzak, Jan Dose als Spurensicherer Uli "Jakob" Böhme, Stephan Grossmann als Revierleiter Dr. Tobias Grimm und Petra Zieser als Violas Mutter Rose Delbrück vor der Kamera von Timo Moritz. In weiteren Rollen sind Anna Bachmann, Luise Befort, Dejan Bucin, Laura Lippmann, Johannes Kienast, Leonard Carow u.a. zu sehen."Wolfsland - Muttermord"Annette Fiedler liegt tot in ihrem Wohnzimmer. Gefunden hat sie ausgerechnet die Frau, die für nahezu jeden Mitarbeiter der Görlitzer Polizeiinspektion ein rotes Tuch ist: Rose Delbrück, Violas Mutter. Aber Zeugin ist Zeugin - und Butsch und Viola Profis. Trotzdem gestalten sich die Ermittlungen schwierig, und keiner der beiden bemerkt, dass Emmy neben ihrer Arbeit bei der Görlitzer Kripo mit zunehmender Besessenheit eine ganz eigene Agenda verfolgt. Als Butsch schließlich das Geheimnis seiner Tochter entdeckt, ist er alarmiert und zutiefst bestürzt... In Gastrollen dieses Krimis sind Samia Chancrin, Mathilde Bundschuh, Anton Dreger u.a. zu sehen."Wolfsland" ist eine Produktion der Molina Film (Produzentin: Jutta Müller) im Auftrag der ARD Degeto Film und des MDR für die ARD. Die Redaktion haben Adrian Paul (MDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto). Die Dreharbeiten zu den beiden neuen Filmen dauern voraussichtlich bis 16. Oktober 2025. Die Sendedaten stehen noch nicht fest.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.depr agentur deutz, Gitta Deutz, Tel. +49 (0)172 2079810, E-Mail: pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6125216