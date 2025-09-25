Berlin/Bonn (ots) -Vor dem Hintergrund der jüngsten Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, der bei der UN-Generalversammlung in New York den Klimawandel leugnete, sagte Anton Hofreiter im phoenix Interview: "Die erneuerbaren Energien sind inzwischen mit Abstand die kostengünstigste Form, Energien zu produzieren." Das sehe man an China, das "gigantische Summen" investiere. Im letzten Jahr waren "über 92 Prozent aller Investitionen in Energieerzeugungsanlagen in Erneuerbare - weil sie schlichtweg am billigsten sind". Donald Trump schade "der Wirtschaft seines Landes".Zu wenig gegen den Klimawandel getan werde auch in Europa, weil neben anderen Krisen auch "inkompetente Leute" in politischen Führungspositionen säßen, so Hofreiter. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bezeichnete er als "Gaslobbyistin" und sie schade mit dem "Versuch, teure Gaskraftwerke zu bauen den Verbraucherinnen und Verbrauchern". Dieses Denken sei aus der Zeit gefallen, so Hofreiter.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6125212