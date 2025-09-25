kundenservice@finanzen100.de

Am Mittwoch belasteten Gewinnmitnahmen die US-Börsen. Die Marktteilnehmer reagierten damit auf die vorsichtigen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vom Vortag zur US-Geldpolitik und der "hohen Bewertung" der Aktienkurse. Der Dow Jones beendete den Handel gestern mit einem moderaten Minus von 0,37 % bei 46.121 Punkten, während der marktbreite S&P 500 um 0,28 % auf 6.637 Punkte nachgab. Der Technologieindex Nasdaq 100 schloss mit einem Minus von 0,31 % bei 24.503 Punkten. Heute Nachmittag stehen in den USA die Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Ökonomen erwarten hier ein Plus von 3,3 %. Der Dax eröffnete heute den Handel Morgen mit einem Minus von 0,19 % bei 23.620 Punkten. Im weiteren Verlauf sackte der deutsche Leitindex dann knapp unter die Marke von 23.600 Punkten.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!