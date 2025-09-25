München (ots) -Nach einer Staffel voller Spannung, dramatischer Entführung und emotionaler Höhepunkte finden Maxi (gespielt von Katharina Scheuba) und Henry (gespielt von Elias Reichert) endlich ihr wohlverdientes Glück vor dem Traualtar. Nachdem Henry die jüngsten Geschehnisse gut überstanden hat und seine große Liebe Maxi ihn in letzter Sekunde retten konnte, steht ihrer Traumhochzeit nichts mehr im Wege. An ihrem magischen Ort - dem Wunschbrunnen - besiegeln die beiden ihre Liebe, die am Roulettetisch begann und durch alle Widrigkeiten hindurch gewachsen ist.Ein neues Kapitel beginnt: Nach derzeitigem Planungsstand startet ab 29. Oktober die 22. Staffel von "Sturm der Liebe" mit einem neuen Liebespaar, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Im Mittelpunkt stehen Fanny Schätzl (gespielt von Johanna Graen), die bodenständige Gärtnerin am Fürstenhof, und Kilian Rudloff (gespielt von Anthony Paul), der charismatische Koch und Weltenbummler.Trotz ihrer gegensätzlichen Naturen entwickelt sich zwischen Fanny und Kilian gleich zu Beginn eine besondere Beziehung. Doch Kilian steht vor einer schwierigen Entscheidung: Als Ersatzbräutigam soll er die Verlobte seines Bruders heiraten, damit diese ihr Erbe antreten kann - ohne die ahnungslose Fanny einzuweihen.Die neue Staffel von "Sturm der Liebe" verspricht eine perfekte Mischung aus Romantik, Drama und unerwarteten Wendungen, die die Zuschauer in ihren Bann ziehen werden. "Jede neue Staffel ist für uns ein Aufbruch in eine neue Geschichte, und diese 22. Staffel wird besonders spannend. Unser Publikum erwartet eine Reise voller packender Handlungsstränge, die auch unsere langjährigen Fans von 'Sturm der Liebe' in Atem halten werden", so Produzent Peter Proske-Clayton."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und vorab in der Mediathek zu sehen, ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Telenovela wird nach den Ökologischen Standards der Filmbranche produziert und trägt seit 2022 das Label "Green Motion". Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfahrt (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler.Pressekontakt:Dr. Lars JacobARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deSimone ReichlBavaria Fiction, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe"Tel. 089/6499-2868E-Mail: simone.reichl@bavaria-fiction.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6125273