mBank und Philip Morris International werden dafür ausgezeichnet, ihre technologischen Strategien an ihren Geschäftszielen ausgerichtet zu haben, um das Wachstum zu beschleunigen

Forrester (Nasdaq: FORR) gab heute bekannt, dass die mBank und Philip Morris International (PMI) die Gewinner seiner Technology Strategy Impact und Enterprise Architecture Awards 2025 für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sind. Die Awards, die im Rahmen des Technology Innovation Summit EMEA von Forrester verliehen werden, würdigen diese Unternehmen für die Maximierung des Werts ihrer Technologieinvestitionen, um greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Die mBank, Polens erste digitale Bank, wurde in diesem Jahr mit dem Technology Strategy Impact Award für EMEA von Forrester ausgezeichnet. Die Bank wird für die erfolgreiche Durchführung einer umfangreichen, auf fünf Jahre angelegten Modernisierungsstrategie geehrt, durch die sie ihre zentrale Bankinfrastruktur transformiert hat, ohne dabei ihre operative Exzellenz zu untergraben. Zudem ist die mBank auch weiterhin führend im Bereich Cybersicherheit und beweist damit, dass technologiegetriebene Transformationen zu messbaren Geschäftsergebnissen führen können, ohne die Stabilität oder das Vertrauen der Kunden zu beeinträchtigen.

Philip Morris International, ein führendes weltweit tätiges Konsumgüterunternehmen, erhielt den Enterprise Architecture Award von Forrester, der in Zusammenarbeit mit The Open Group verliehen wird. Das Enterprise Architecture (EA)-Team von PMI hat eine tiefgreifende Evolution vollzogen und sich von einer auf Frameworks und Governance fokussierten Funktion zu einem strategischen Partner im Herzen der technologischen Transformation des Unternehmens entwickelt. Das EA-Team ist vollständig in die IT-Strategie 2025 von PMI eingebunden und EA nimmt nun eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung von Initiativen ein, die sich direkt aus den Geschäftsprioritäten ableiten. Durch schnellere Bereitstellung, mehr Agilität und geringere Risiken sorgt das EA-Team für messbare Ergebnisse und unterstützt gleichzeitig die Vision von PMI von einer rauchfreien Zukunft.

Philip Morris International wurde zudem neben der TBC Bank als Finalist für den 2025 Technology Strategy Impact Award von Forrester nominiert, und stc (ehemals Saudi Telecom Company) wurde als Finalist für den 2025 Enterprise Architecture Award von Forrester für die Region EMEA nominiert.

"Diese Gewinner der Awards haben eindrucksvoll gezeigt, dass Technologie ein strategischer Hebel für die Transformation von Unternehmen sein kann", so Pascal Matzke, Vice President und Research Director bei Forrester. "Sie verstehen ihre Geschäftsziele, bauen sichere und robuste technologische Grundlagen auf und sorgen für die nötige Agilität, um auf sich ändernde Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse zu reagieren. Wir freuen uns sehr, diese Gewinner auf dem Technology Innovation Summit EMEA auszeichnen zu dürfen."

Der Technology Innovation Summit EMEA von Forrester findet vom 8. bis 10. Oktober 2025 in London und digital statt und bringt Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Daten und Sicherheit zusammen, um die durch KI angetriebenen technologischen Umbrüche von heute zu meistern.

Quellen:

Erfahren Sie mehr über die Gewinner und Finalisten des Technology Strategy Impact Award.

Erfahren Sie mehr über die Gewinner und Finalisten des Enterprise Architecture Award.

Melden Sie sich an, um am 2025 Technology Innovation Summit EMEA von Forrester teilzunehmen.

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) gehört zu den einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften aus den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digital, Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung, bei der Arbeit mutig zu agieren und das Wachstum durch eine konsequente Konzentration auf den Kunden zu beschleunigen. Unser einzigartiges Modell, das auf Forschung und kontinuierlicher Beratung basiert, unterstützt Führungskräfte und ihre Teams bei der schnelleren und zuverlässigeren Umsetzung ihrer Initiativen und Ziele. Weitere Informationen erhalten Sie unter Forrester.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250924484381/de/

Contacts:

Hannah Segvich

hsegvich@forrester.com